Denise Pipitone, si spegne via via la speranza. La tv russa detta i tempi ma su Instagram ci sono gli indizi: Olesya non sarebbe Denise

Oggi è il giorno della verità ma solamente da un punto di vista televisivo: come noto stiamo parlando del caso della piccola Denise Pipitone che, dopo una segnalazione arrivata a Chi l'ha visto? si è pensato potesse essere stata ritrovata a distanza di 16 anni. La verità su Olesya Rostova, la ragazza di 20 anni presentatasi al talk televisivo russo in cerca della propria famiglia però non sarebbe Denise Pipitone: nel corso della registrazione della puntata del talk russo avvenuta ieri, la ragazza avrebbe scoperto la sua identità e si sarebbe già incontrata con la sorella. Denise Pipitone: attesa per la puntata del talk russo Lasciateli parlare sono poche al ...

