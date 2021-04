Covid, record di morti in Brasile: 4.195 in 24 ore. Boom di contagi in Argentina (Di mercoledì 7 aprile 2021) La pandemia non molla la presa anche nel resto del mondo. L'espansione è particolarmente virulenta nel Sud America. In Brasile ieri si è registrato un numero impressionante di vittime in 24 ore: sono ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 7 aprile 2021) La pandemia non molla la presa anche nel resto del mondo. L'espansione è particolarmente virulenta nel Sud America. Inieri si è registrato un numero impressionante di vittime in 24 ore: sono ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid: record di morti in Brasile, 4.195 in 24 ore I contagi sono stati quasi 87 mila, oltre 13 milioni in totale… - Agenzia_Ansa : Confcommercio: attività chiuse per Covid ma Tari a livello record. 'Tassa rifiuti nel 2020 a 9,7 miliardi, danno e… - EnneLuisa : RT @La_manina__: Il modello sovranista. Quello degli apriamotutto. Quello della crisi che fa più morti del Covid. Quello liberale del produ… - fisco24_info : Covid: record di morti in Brasile, 4.195 in 24 ore: I contagi sono stati quasi 87 mila, oltre 13 milioni in totale - Teresafas : RT @La_manina__: Il modello sovranista. Quello degli apriamotutto. Quello della crisi che fa più morti del Covid. Quello liberale del produ… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid record Covid, record di morti in Brasile: 4.195 in 24 ore. Boom di contagi in Argentina Alle origini del picco, record dall'inizio della diffusione del virus, il rilassamento delle misure anti - Covid dell'ultimo periodo. Tra i contagi degli ultimi giorni anche lo stesso presidente ...

I Lakers si riscattano, Atlanta ok con il jolly Gallinari ... fermato dal protocollo anti Covid, ma in assoluto sotto canestro non è competitiva al livello ... Il record perdente in aprile era inimmaginabile, a inizio stagione. Per una squadra che vanta due All ...

Covid Ciociaria, giù tamponi e casi con 'l'effetto vacanze pasquali' Contagi al minimo dall’8 febbraio ma ad aprile già 74 a Cassino. Rispetto alla settimana del picco si viaggia -76%. Scende ancora l’incidenza ...

IL BRASILE OLTREPASSA Il Brasile oltrepassa per la prima volta dalla comparsa del Covid-19 sul proprio territorio la soglia dei quattromila morti in 24 ore. Secondo l’ultimo bollettino delle autorità sanitarie dello stato ...

Alle origini del picco,dall'inizio della diffusione del virus, il rilassamento delle misure anti -dell'ultimo periodo. Tra i contagi degli ultimi giorni anche lo stesso presidente ...... fermato dal protocollo anti, ma in assoluto sotto canestro non è competitiva al livello ... Ilperdente in aprile era inimmaginabile, a inizio stagione. Per una squadra che vanta due All ...Contagi al minimo dall’8 febbraio ma ad aprile già 74 a Cassino. Rispetto alla settimana del picco si viaggia -76%. Scende ancora l’incidenza ...Il Brasile oltrepassa per la prima volta dalla comparsa del Covid-19 sul proprio territorio la soglia dei quattromila morti in 24 ore. Secondo l’ultimo bollettino delle autorità sanitarie dello stato ...