Covid: protesta 'gentile' dei ristoratori, fateci riaprire (Di mercoledì 7 aprile 2021) "fateci aprire": lo scrivono sulle t - shirt bianche i dipendenti di uno dei locali che si affacciano sulla piazza di Garbagnana, uno dei Borghi più belli d'Italia, che hanno ideato questa 'protesta ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 aprile 2021) "aprire": lo scrivono sulle t - shirt bianche i dipendenti di uno dei locali che si affacciano sulla piazza di Garbagnana, uno dei Borghi più belli d'Italia, che hanno ideato questa '...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, protesta dei ristoratori alla Camera: in piazza anche CasaPound #CasaPound - Corriere : Tensioni alla protesta dei ristoratori in piazza Montecitorio - Tg3web : Doveva essere una protesta pacifica, quella organizzata in piazza Montecitorio dai ristoratori di 'Io apro' contro… - Massimi47715989 : Covid: Occhiuto, no a violenze ma vicini a ragioni protesta - Ultima Ora - ANSA - _apriludgate : RT @FrancescoCoccoT: Gli #ambulanti incatenati alle transenne di #Montecitorio non negano il COVID, non chiedono soldi, ma di poter tornar… -