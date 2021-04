AstraZeneca: verso raccomandazione uso preferenziale over 60 | Stasera atteso vertice Cts - Aifa sul piano vaccinale (Di mercoledì 7 aprile 2021) Mentre in Gran Bretagna si è optato di sconsigliare AstraZeneca agli under 30, in Europa e quindi anche Italia si pensa di raccomandarne l'uso preferenziale agli over 60. Proprio Stasera Cts e Aifa si ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 7 aprile 2021) Mentre in Gran Bretagna si è optato di sconsigliareagli under 30, in Europa e quindi anche Italia si pensa di raccomandarne l'usoagli60. ProprioCts esi ...

Advertising

matteograndi : In questo preciso istante su Astrazeneca: CORRIERE: Verso lo stop alle donne più giovani LA STAMPA: Niente AZ sott… - repubblica : ?? Covid e vaccini, l'Ema verso conferma via libera totale ad Astrazeneca: possibilita' di trombosi ammessa ma consi… - MediasetTgcom24 : AstraZeneca, verso raccomandazione uso preferenziale per gli over 60 #covid - vicaridaniele : #AstraZeneca prima era vietato dai 60 anni in su... tra poco pare sarà vietato dai 60 anni in giù... un po' come la… - AmegidAbd : AstraZeneca, verso raccomandazione uso preferenziale over 60 -