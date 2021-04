AstraZeneca, effetto Ema: in Lombardia e Piemonte rinunce intorno al 15-20% (Di mercoledì 7 aprile 2021) Torna a crescere anche in Piemonte, soprattutto a Torino, la percentuale di quanti, chiamati a vaccinarsi con AstraZeneca, rinunciano a sottoporsi alla somministrazione. Al momento le disdette si attestano intorno al 10, 20% con punte del 25% per quanto riguarda la città di Torino mentre in provincia le defezioni sono minori. A rilevarlo, a colloquio con l’Adnkronos, il consulente per l’emergenza Covid, Pietro Presti che sottolinea “non si tratta di una percentuale altissima ma dopo l’incremento di metà marzo era diminuita e ora sembra nuovamente in ripresa anche per un effetto mediatico che certamente sta impattando sulla percezione del rischio del vaccino AstraZeneca”. Preoccupato dalle defezioni? “Per la verità non più di tanto - osserva Presti - in questo momento può essere comprensibile dal punto ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 aprile 2021) Torna a crescere anche in, soprattutto a Torino, la percentuale di quanti, chiamati a vaccinarsi con, rinunciano a sottoporsi alla somministrazione. Al momento le disdette si attestanoal 10, 20% con punte del 25% per quanto riguarda la città di Torino mentre in provincia le defezioni sono minori. A rilevarlo, a colloquio con l’Adnkronos, il consulente per l’emergenza Covid, Pietro Presti che sottolinea “non si tratta di una percentuale altissima ma dopo l’incremento di metà marzo era diminuita e ora sembra nuovamente in ripresa anche per unmediatico che certamente sta impattando sulla percezione del rischio del vaccino”. Preoccupato dalle defezioni? “Per la verità non più di tanto - osserva Presti - in questo momento può essere comprensibile dal punto ...

Advertising

micheled2869 : RT @HuffPostItalia: AstraZeneca, effetto Ema: in Lombardia e Piemonte rinunce intorno al 15-20% - genovesergio76 : RT @HuffPostItalia: AstraZeneca, effetto Ema: in Lombardia e Piemonte rinunce intorno al 15-20% - giannileft : RT @valfurla: La decisione di Ema su Astrazeneca, il rapporto Amnesty @RiccardoNoury sui diritti umani, lo sgarbo turco a Von der Leyen, il… - Dome689 : RT @HuffPostItalia: AstraZeneca, effetto Ema: in Lombardia e Piemonte rinunce intorno al 15-20% - RiccardoNoury : RT @valfurla: La decisione di Ema su Astrazeneca, il rapporto Amnesty @RiccardoNoury sui diritti umani, lo sgarbo turco a Von der Leyen, il… -