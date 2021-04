Ajax | Timber | “Dzeko grande avversario Pronto per giocare domani”

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Con Ten Hag anche il difensore dell’Jurrienha parlato in conferenza stampa per il match didi Europa League contro la Roma: “Ora mi sento finalmente bene. Sonoper. Impegno fitto? Ci si abitua atre partite a settimana, ma all’inizio è stata veramente dura.è un. Lo conoscevo da ragazzo come giocatore del Manchester City. Ora possocontro di lui ed è speciale”. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Probabile formazione Ajax (4 - 3 - 3): Stekelenburg/Scherpen, Rensch - Timber - Martinez - Tagliafico, Klassen - Alvarez - Gravenberch, Antony - Tadic - Neres. Nella Roma fuori per infortunio ...

Al fianco del tecnico in conferenza anche il difensore dell'Ajax Jurrien Timber, classe 2001, prodotto del vivaio da un anno in prima squadra. "Affrontare Dzeko è speciale - le sue parole -. Lo ...