Tommaso Zorzi e il messaggio di buon compleanno per Francesco Oppini

(Di martedì 6 aprile 2021) La dedica dipere la dedica speciale per ildel suo amico. Il vincitore del Grande Fratello Vip 5 ed opinionista de L’isola dei famosi ha atteso la mezzanotte per fare in diretta sul suo profilo Instagram gli auguri all’amico. Durante una pausa pubblicitaria del reality infatti, L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

MediasetPlay : Cosa fanno Tommaso Zorzi, Annie Mazzola, Stefania Gucci, Linda Taddei, Paolo Camilli in streaming su Mediaset Play?… - Costanzo : State seguendo la “Rassegna Stramba” di @tommaso_zorzi? ?? #MaurizioCostanzoShow - redazioneiene : Buon compleanno @Tommaso_Zorzi! ?? Che i nostri auguri arrivino direttamente a l’#isola e occhio che #LeIene e la… - trashtvaddicted : @tommaso_zorzi ecco a te 2 - MarziaStark : @tommaso_zorzi È andata ancora meglio.. Sei stato un cecchino perfetto!! ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

... che poteva votare per una tra Drusilla Gucci e Daniela Martani, già protagonista per uno scontro con Francesca Lodo che ha visto poicriticare Elisa e Gilles Rocca. Drusilla, ...Isola dei famosi,è una furia contro Gilles ed Elisa. E la Isoardi risponde 'così' Pubblicato il 06 - 04 - 2021 alle ore 07:43. Ultima modifica il 06 - 04 - 2021 alle ore 07:43 /Grande Fratello Vip, la crisi di Francesco Oppini e Tommaso Zorzi play 1382 • di Mediaset "Sono disperato, sto malissimo": la confessione di Tommaso Zorzi a Francesco Oppini Tommaso Zorzi ha ...Tommaso Zorzi e la dedica speciale per il compleanno del suo amico Francesco Oppini. Il vincitore del Grande Fratello Vip 5 ed opinionista de L’isola dei famosi ha atteso la mezzanotte per fare in ...