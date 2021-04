Taranto, ex Ilva: esplosione e incendio, tragedia sfiorata (Di martedì 6 aprile 2021) E’ successo ieri mattina nello stabilimento ex Ilva a Taranto, la denuncia dell’Usb: “Salvi per miracolo tutti gli operatori presenti” Un’esplosione e un incendio si sono verificati ieri mattina, giorno del lunedì dell’Angelo, intorno alle 7.30 all’ArcelorMittal (ex Ilva) di Taranto, in una colata continua dell’acciaieria. Lo annuncia il sindacato Usb che parla di “tragedia L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 6 aprile 2021) E’ successo ieri mattina nello stabilimento ex, la denuncia dell’Usb: “Salvi per miracolo tutti gli operatori presenti” Un’e unsi sono verificati ieri mattina, giorno del lunedì dell’Angelo, intorno alle 7.30 all’ArcelorMittal (ex) di, in una colata continua dell’acciaieria. Lo annuncia il sindacato Usb che parla di “L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

fattoquotidiano : “Porre fine a questo scempio, a questo continuo smacco all’Italia”. Sono le parole con le quali il sindaco di Taran… - FiorellaMannoia : 'Guardate la fiction con Sabrina Ferilli, ricorda il dramma di Taranto': operai ex Ilva a rischio licenziamento per… - TommyBrain : Taranto è città rossa da anni. Per l’Ilva, non per il Covid...' - IacobellisT : Taranto è città rossa da anni. Per l’Ilva, non per il Covid...' - mbbelluco : RT @LaStampa: Esplosione e incendio in un reparto dell’ex Ilva di Taranto, nessun ferito. I sindacati: “Tragedia sfiorata” -