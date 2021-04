Sequestra i figli | una bimba di 2 mesi e un bimbo di 2 anni | e minaccia di ucciderli

(Di martedì 6 aprile 2021) . Il fatto, stando a quanto si apprende, è avvenuto ieri sera intorno alle 22 in via Monti di Santa Lucia ad Ardea. Il protagonista dell’episodio è un romano di 43che si trova agli arresti domiciliari. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe litigato con la moglie e, dopo averla costretta a uscire dall’appartamento, si è barricato dentro e hato di uccidere i due. Un uomo si barrica in casa con i suoi due, unadi appena 2e un bambino di 2, edi. Al termine di lunghe trattative con i carabinieri, si arrende e apre loro le porte dell’appartamento. Arrestato, dovrà rispondere delle accuse di minacce aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e sequestro di persona. Entrambi i ...

Advertising

romasulweb : Terrore nella serata di Pasqua: sequestra i due figli piccoli e minaccia di ucciderli - juanne78 : RT @periodicodaily: Uomo sequestra i figli e minaccia di uccidere i due figli piccoli a Ardea - QuerciaPaolo : Terrore nella serata di Pasqua: sequestra i due figli piccoli e minaccia di ucciderli - periodicodaily : Uomo sequestra i figli e minaccia di uccidere i due figli piccoli a Ardea - periodicodaily : Uomo sequestra i figli e minaccia di uccidere i due figli piccoli a Ardea #ardea -

Ultime Notizie dalla rete : Sequestra figli

Uomoi duead Ardea Il 44enne, agli arresti domiciliari, ha inizialmente minacciato la donna con un coltello da cucina per poi cacciarla dall'abitazione. Ha poi tenuto rinchiusi all'...Ha sequestrato iin casa minacciando di ucciderli con un coltello da macellaio. Momenti di paura ieri sera ad Ardea, Roma, dove i Carabinieri hanno arrestato un 43enne romano, già ai domiciliari. L'uomo intorno ...La maggior parte della popolazione non è a conoscenza dei numerosi conflitti tuttora attivi nel mondo, in particolare quello nigeriano. Tutto è iniziato nel 2002, con la fondazione del ‘Boko Haram’, u ...Da Tirana l’indagine è per sequestro di persona. Insomma ... l’imprenditore padre di quattro figli ha comunicato al titolare dei veicoli proprio i due numeri che, dunque, a distanza di oltre tre mesi ...