MediasetTgcom24 : Covid, riapre la scuola: da mercoledì tornano in classe sei alunni su dieci #Coronavirus - CottarelliCPI : Credo che, a meno di varianti nuove, questa ondata covid sarà l'ultima grazie ai vaccini. Teniamo duro e basta pole… - corrierebologna : #covid #scuola .@RegioneER L'intervista al vicedirettore dell'Ufficio scolastico regionale Bruno Di Palma - QdSit : La #scuola italiana riaprirà domani con un piccolo vantaggio: il sessantotto per cento del personale scolastico, do… - infoitinterno : Scuola e Covid, in classe sei studenti su dieci. Ma sui tamponi è il solito caos -

In Umbria si è intensificato il programma di screening gratuiti e volontari per studenti e personale della: sono test antigenici che si effettuano in farmacia. Nelle Marche si segnala il ......su, spostamenti, bar, ristoranti e categorie di negozi - per contrastare la diffusione del coronavirus. Da oggi, 6 aprile, l'Italia torna a due colori come stabilito dall'ultimo decreto...In attesa del prossimo monitoraggio sul Covid previsto per metà aprile che potrà prevedere ... Leggi anche: Da domani rientrano a scuola 5,6 milioni di alunni, la situazione in Sicilia REGIONI IN ZONA ...Oggi martedì 6 aprile l'Italia torna in due colori: quattro italiani su dieci passano dalla zona rossa a quella arancione per molti ...