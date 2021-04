PS5 vs Xbox Series X/S vs Switch: la next-gen 'vince'! La console Nintendo meno venduta in UK e 'non accadeva da una vita' (Di martedì 6 aprile 2021) Fin dalla loro uscita, le console next-gen PlayStation 5 e Xbox Series X/S sono state difficilmente reperibili in tutto il mondo. I motivi principali sono due: la carenza di semiconduttori che rallenta la produzione causa pandemia da Coronavirus e la piaga dei bagarini, i quali hanno acquistato ingenti unità in tutto questo tempo per poi rivenderle a prezzi gonfiati (un esempio è il giovane ragazzo che ha guadagnato 10.000 dollari vendendo PS5). Ora sembra che le cose si stiano smuovendo: attraverso una serie di tweet, il boss di Games Industry, Christopher Dring, ha dichiarato che per la prima volta dopo molto tempo, le vendite di Nintendo Switch nel Regno Unito hanno portato la console ibrida a guadagnare la terza posizione dopo settimane di dominio assoluto. ... Leggi su eurogamer (Di martedì 6 aprile 2021) Fin dalla loro uscita, le-gen PlayStation 5 eX/S sono state difficilmente reperibili in tutto il mondo. I motivi principali sono due: la carenza di semiconduttori che rallenta la produzione causa pandemia da Coronavirus e la piaga dei bagarini, i quali hanno acquistato ingenti unità in tutto questo tempo per poi rivenderle a prezzi gonfiati (un esempio è il giovane ragazzo che ha guadagnato 10.000 dollari vendendo PS5). Ora sembra che le cose si stiano smuovendo: attraverso una serie di tweet, il boss di Games Industry, Christopher Dring, ha dichiarato che per la prima volta dopo molto tempo, le vendite dinel Regno Unito hanno portato laibrida a guadagnare la terza posizione dopo settimane di dominio assoluto. ...

