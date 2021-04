Musetti-Novak oggi, ATP Cagliari: orario, tv, programma, streaming (Di martedì 6 aprile 2021) oggi, martedì 6 aprile, si completeranno i sedicesimi di finale del torneo ATP Cagliari 2021 di tennis (di categoria ATP 250), che vedranno impegnato l’azzurro Lorenzo Musetti, opposto all’austriaco Dennis Novak nel secondo match in programma sul Campo Centrale. oggi, martedì 6 aprile, il match dell’azzurro Lorenzo Musetti sarà il secondo a partire dalle ore 11.00. Sarà possibile seguire tutti gli incontri in diretta tv su Sky Sport e SuperTennisTV ed in streaming su Sky Go, Now TV e supertennis.tv, mentre OA Sport offrirà la diretta live testuale del match di Lorenzo Musetti. LIVE Musetti-Novak, ATP Cagliari in DIRETTA: il toscano esordisce contro ... Leggi su oasport (Di martedì 6 aprile 2021), martedì 6 aprile, si completeranno i sedicesimi di finale del torneo ATP2021 di tennis (di categoria ATP 250), che vedranno impegnato l’azzurro Lorenzo, opposto all’austriaco Dennisnel secondo match insul Campo Centrale., martedì 6 aprile, il match dell’azzurro Lorenzosarà il secondo a partire dalle ore 11.00. Sarà possibile seguire tutti gli incontri in diretta tv su Sky Sport e SuperTennisTV ed insu Sky Go, Now TV e supertennis.tv, mentre OA Sport offrirà la diretta live testuale del match di Lorenzo. LIVE, ATPin DIRETTA: il toscano esordisce contro ...

Advertising

SkySport : ATP 250, SARDEGNA OPEN Il programma di oggi: Dalle 11.00 (Sky Sport Uno / Sky Sport Arena): Coria-Millman MUSETTI-… - zazoomblog : LIVE Musetti-Novak ATP Cagliari in DIRETTA: il toscano esordisce contro l’austriaco - #Musetti-Novak #Cagliari… - MercRF : RT @lorenzofares: Altro giro, altra corsa ??????? Domani dalle 11 vi racconto live su @SuperTennisTv esordi italiani (e non solo) da Cagliar… - infoitsport : LIVE Musetti-Novak, risultato in tempo reale Atp Cagliari 2021: inizio ore 13.00 - apicella57 : RT @lorenzofares: Altro giro, altra corsa ??????? Domani dalle 11 vi racconto live su @SuperTennisTv esordi italiani (e non solo) da Cagliar… -