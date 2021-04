Libia, Mario Draghi è arrivato a Tripoli con Di Maio (Di martedì 6 aprile 2021) Il presidente del Consiglio MarioDraghi e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sono arrivati aTripoli dove ci sarà l'incontro con il Primo Ministro AbdelhamidDabaiba. Si tratta della prima missione ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 6 aprile 2021) Il presidente del Consiglioe il ministro degli Esteri Luigi Disono arrivati adove ci sarà l'incontro con il Primo Ministro AbdelhamidDabaiba. Si tratta della prima missione ...

