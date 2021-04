LeBron James+Bugs Bunny, è Space Jam: New Legends (Di martedì 6 aprile 2021) Un mix di due mondi è quello che si ritrova in Space Jam: New Legends, diretto da Malcolm D. Lee in cui il campione NBA LeBron James vive un’avventura a fianco dell’intramontabile Bugs Bunny, nel film evento di animazione/live-action Il film, di cui è diffuso il trailer, distribuito in tutto il mondo da Warner Bros. Di cosa parla Space Jam: New Legends? LeBron e il suo giovane figlio Dom sono intrappolati in uno spazio digitale da una malvagia Intelligenza Artificiale, LeBron fa di tutto per tornare a casa sani e salvi guidando Bugs, Lola Bunny e l’intera banda dei notoriamente indisciplinati Looney Tunes verso la vittoria, sul campo di gioco, contro i campioni digitalizzati dell’Intelligenza Artificiale: una super potente ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 6 aprile 2021) Un mix di due mondi è quello che si ritrova inJam: New, diretto da Malcolm D. Lee in cui il campione NBAJames vive un’avventura a fianco dell’intramontabile Bugs, nel film evento di animazione/live-action Il film, di cui è diffuso il trailer, distribuito in tutto il mondo da Warner Bros. Di cosa parlaJam: Newe il suo giovane figlio Dom sono intrappolati in uno spazio digitale da una malvagia Intelligenza Artificiale,fa di tutto per tornare a casa sani e salvi guidando Bugs, Lolae l’intera banda dei notoriamente indisciplinati Looney Tunes verso la vittoria, sul campo di gioco, contro i campioni digitalizzati dell’Intelligenza Artificiale: una super potente ...

