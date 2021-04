L’algoritmo che ci suggerisce chi ascoltare in base ai nostri gusti su Spotify è sessista (Di martedì 6 aprile 2021) Gli algoritmi possono essere sessisti anche quando si tratta di musica. Questa l’evidenza che emerge dallo studio realizzato da alcuni ricercatori europei e ripreso dal Times sulL’algoritmo che raccomanda i brani da ascoltare sulle piattaforme di streaming musicali – compreso Spotify -. «Abbiamo dimostrato che un algoritmo di raccomandazione ampiamente utilizzato è più propenso a scegliere musica da artisti maschi rispetto a donne», ha spiegato la dottoressa Christine Bauer dell’Università di Utrecht e autrice dello studio. La ricerca è stata fatta analizzando le abitudini di ascolto di 330 mila persone nell’arco di nove anni. Quello che emerge è che, quando si parla della totalità degli artisti musicali mai ascoltati, solamente il 25% sono donne. LEGGI ANCHE >>> Confcommercio e la locandina sessista: le scuse ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 6 aprile 2021) Gli algoritmi possono essere sessisti anche quando si tratta di musica. Questa l’evidenza che emerge dallo studio realizzato da alcuni ricercatori europei e ripreso dal Times sulche raccomanda i brani dasulle piattaforme di streaming musicali – compreso-. «Abbiamo dimostrato che un algoritmo di raccomandazione ampiamente utilizzato è più propenso a scegliere musica da artisti maschi rispetto a donne», ha spiegato la dottoressa Christine Bauer dell’Università di Utrecht e autrice dello studio. La ricerca è stata fatta analizzando le abitudini di ascolto di 330 mila persone nell’arco di nove anni. Quello che emerge è che, quando si parla della totalità degli artisti musicali mai ascoltati, solamente il 25% sono donne. LEGGI ANCHE >>> Confcommercio e la locandina: le scuse ...

Advertising

meb : Una bella notizia arriva da Bologna: la neo-laureata #AriannaMuti a 26 anni ha creato un algoritmo che individua i… - giornalettismo : L'analisi di alcuni ricercatori europei ha spiegato in che modo gli #algoritmi di #Spotify e altre piattaforme di s… - iosonoFabry : RT @Dania: Ogni volta che compri qualcosa, l’algoritmo ti propone sponsorizzate dello stesso identico prodotto. Non mi pare intelligenza ar… - albumolistico : @Yahoo chiude e un po' mi piange il cuore, troppi #ricordi ?? pensandoci era tanto che non ci andavo. Prima chiedevi… - PicodaMirandola : @Giandom84354994 Visto che l'algoritmo ti segnala se scrivi quella parola...allora scriviamo: la gente si ammala e… -

Ultime Notizie dalla rete : L’algoritmo che Alghe, cozze, vongole e dafnie «controllano» la qualità delle acque Corriere della Sera