Jennifer Lopez: i suoi ex Ben Affleck e Marc Anthony dicono quello che pensano di lei (Di martedì 6 aprile 2021) Spesso quando un amore finisce si tende a ricordare il peggio del proprio ex, ma non è il caso di Ben Affleck. L’attore in un’intervista rilasciata ad InStyle ha speso delle bellissime parole per Jennifer Lopez (che pare sia in crisi con Alex Rodriguez). “Pensavo di avere una buona etica del lavoro, ma sono rimasto completamente umiliato e sbalordito da ciò che ho visto fare a lei e dalla serietà con cui ha sempre affrontato la sua vita professionale. Jennifer Lopez rimane, fino ad oggi, la persona che lavora più sodo in questo settore. Ha un grande talento, ma ha anche lavorato molto duramente per il suo successo e sono così felice per lei perché sembra che, finalmente, sia riuscita ad ottenere ciò che si merita.” Ogni volta che leggo “JLo e Ben Affleck”… “She remains the ... Leggi su biccy (Di martedì 6 aprile 2021) Spesso quando un amore finisce si tende a ricordare il peggio del proprio ex, ma non è il caso di Ben. L’attore in un’intervista rilasciata ad InStyle ha speso delle bellissime parole per(che pare sia in crisi con Alex Rodriguez). “Pensavo di avere una buona etica del lavoro, ma sono rimasto completamente umiliato e sbalordito da ciò che ho visto fare a lei e dalla serietà con cui ha sempre affrontato la sua vita professionale.rimane, fino ad oggi, la persona che lavora più sodo in questo settore. Ha un grande talento, ma ha anche lavorato molto duramente per il suo successo e sono così felice per lei perché sembra che, finalmente, sia riuscita ad ottenere ciò che si merita.” Ogni volta che leggo “JLo e Ben”… “She remains the ...

