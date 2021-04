Giuseppe Ayala: "Per quella prefazione Gratteri dovrebbe scusarsi" (Di martedì 6 aprile 2021) “Se Nicola Gratteri ha scritto la prefazione senza leggere il libro, siamo di fronte a qualcosa di imperdonabile. Se l’ha scritta dopo averlo letto, è un’aggravante”. Il caso commentato da Giuseppe Ayala sulle pagine del Foglio è quello della prefazione di Nicola Gratteri al libro “Strage di Stato. Le verità nascoste della Covid-19 ” scritto da Angelo Giorgianni e Pasquale Bacco, che rilancia teorie complottiste e negazioniste. “Sono tesi ai confini della psichiatria” afferma il magistrato siciliano. “Apprendo che uno degli autori è un magistrato”, dice riferendosi ad Angelo Giorgianni, “non è un problema di sanzioni, non bastano provvedimenti anche se il Csm delle valutazioni dovrà pur farle”. Al posto di Gratteri, prosegue Ayala, avrebbe ammesso ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 aprile 2021) “Se Nicolaha scritto lasenza leggere il libro, siamo di fronte a qualcosa di imperdonabile. Se l’ha scritta dopo averlo letto, è un’aggravante”. Il caso commentato dasulle pagine del Foglio è quello delladi Nicolaal libro “Strage di Stato. Le verità nascoste della Covid-19 ” scritto da Angelo Giorgianni e Pasquale Bacco, che rilancia teorie complottiste e negazioniste. “Sono tesi ai confini della psichiatria” afferma il magistrato siciliano. “Apprendo che uno degli autori è un magistrato”, dice riferendosi ad Angelo Giorgianni, “non è un problema di sanzioni, non bastano provvedimenti anche se il Csm delle valutazioni dovrà pur farle”. Al posto di, prosegue, avrebbe ammesso ...

