Forbes, ecco la classifica 2021 degli uomini più ricchi del mondo: Elon Musk è quello che ha guadagnato di più nell’ultimo anno (Di martedì 6 aprile 2021) È uscita la classifica 2021 degli uomini più ricchi del mondo secondo Forbes. Per il quarto anno consecutivo, in vetta troviamo Jeff Bezos, il patron di Amazon, con un patrimonio di 177 miliardi di dollari, in aumento di 64 miliardi di dollari rispetto a un anno fa. Segue poi Elon Musk, il vero uomo dei record: nel 2020 è balzato al secondo posto della classifica con una fortuna di 151 miliardi di dollari grazie a un guadagno di 126,4 miliardi. Basti pensare che nel 2019 era al 31° posto con “soli” 24,6 miliardi di patrimonio. Il visionario imprenditore deve tutta la sua fortuna all’aumento del 705% del valore delle azioni di Tesla. Si conferma al terzo posto invece il magnate francese ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) È uscita lapiùdelsecondo. Per il quartoconsecutivo, in vetta troviamo Jeff Bezos, il patron di Amazon, con un patrimonio di 177 miliardi di dollari, in aumento di 64 miliardi di dollari rispetto a unfa. Segue poi, il vero uomo dei record: nel 2020 è balzato al secondo posto dellacon una fortuna di 151 miliardi di dollari grazie a un guadagno di 126,4 miliardi. Basti pensare che nel 2019 era al 31° posto con “soli” 24,6 miliardi di patrimonio. Il visionario imprenditore deve tutta la sua fortuna all’aumento del 705% del valore delle azioni di Tesla. Si conferma al terzo posto invece il magnate francese ...

Advertising

7Tommic : RT @MSantariga: “Secondo la rivista Forbes, cinque anni fa 385 persone avevano la stessa ricchezza di mezzo pianeta, ossia la stessa ricche… - giovamartinelli : Ecco, alla fine, tutto il dibattito sulle 'Light carrier': sì oppure 'Light Carrier': no per la US Navy si risolve.… - GeneraleCujkov : @AlvisePedrotti @LucacasuLucas @regista_il @silviaaaaa28 Ecco, adesso non solo su Forbes, ma dopo di questa diretta… - IlGiannon : @el_cholo2809 @capuanogio Beh, 1 miliardo é di poco sopra la valutazione di Forbes. Fortunatamente abbiamo una pro… - dagiam : Se vi siete persi la quarta intervista 'Beyond The Future: #BrandNewLeadership' di Forbes Italia con Francesca Ligg… -

Ultime Notizie dalla rete : Forbes ecco Forbes, ecco la classifica 2021 degli uomini più ricchi del mondo: Elon Musk è quello che ha guadagnato di… Il Fatto Quotidiano Huda Kattan: ecco chi è l’influencer da milioni di followers Milioni e milioni di seguaci in tutto il mondo e un fatturato da capogiro: ecco chi è Huda Kattan fondatrice del marchio ... Ma tantissimo i tatuaggi e ne possiede diversi. –Forbes, nel 2018, l’ha ...

La sua pellicola si mangia. E Forbes lo premia Cosimo Maria Palopoli inserito dalla rivista nella Top 100 degli under 30. Ha inventato rivestimenti biodegradabili per alimenti che rispettano l’ambiente ...

Milioni e milioni di seguaci in tutto il mondo e un fatturato da capogiro: ecco chi è Huda Kattan fondatrice del marchio ... Ma tantissimo i tatuaggi e ne possiede diversi. –Forbes, nel 2018, l’ha ...Cosimo Maria Palopoli inserito dalla rivista nella Top 100 degli under 30. Ha inventato rivestimenti biodegradabili per alimenti che rispettano l’ambiente ...