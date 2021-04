(Di martedì 6 aprile 2021) Unsi è schiantato contro ildi uno, rompendolo e finendo addosso ad unoche stava dormendo. Il fatto è successo nella contea di Powhatan, in Virginia, Stati Uniti, ...

Advertising

Whippetlogan2 : RT @blusewillis: Daino sfonda parabrezza di uno scuolabus e finisce su uno studente: paura per l'animale che si rialza e scappa https://t.c… - blusewillis : Daino sfonda parabrezza di uno scuolabus e finisce su uno studente: paura per l'animale che si rialza e scappa -

Ultime Notizie dalla rete : Daino sfonda

Gazzetta del Sud

L'autista è riuscito ad accostare mentre ilancora scalciava tra i sedili. Poi ha aperto le porte e l'animale è fuggito per i campi: spaventato ma senza aver riportato ferite. Illesi anche gli ...Un daino si è schiantato contro il parabrezza di uno scuolabus, rompendolo e finendo addosso ad uno studente che stava dormendo. Il fatto è successo nella contea di Powhatan, in Virginia ...Il 18 gennaio 1941, arrivava in edicola il numero 331 di Audace, il primo pubblicato solamente da Gianluigi Bonelli dopo la separazione dall’amico e socio Dante Daini, che diede il ... stessa posa con ...