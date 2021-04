Covid Piemonte, oggi 852 contagi e 18 morti: bollettino 6 aprile (Di martedì 6 aprile 2021) Sono 852 i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 6 aprile. La tabella dei dati registra inoltre altri 18 morti. I nuovi positivi sono pari al 6,8 dei 12.531 tamponi eseguiti, di cui 6.844 antigenici. Degli 852 nuovi casi, gli asintomatici sono 353 (41,4%). I casi sono 158 di screening, 505 contatti di caso, 189 con indagine in corso, 13 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 50 in ambito scolastico e 789 tra la popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 323.042, di cui 26.130 Alessandria, 15.445 Asti, 9.979 Biella, 45.755 Cuneo, 25.039 Novara, 173.020 Torino, 12.188 Vercelli, 11.697 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.395 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie Piemontesi. I restanti 2.384 sono ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 6 aprile 2021) Sono 852 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 6. La tabella dei dati registra inoltre altri 18. I nuovi positivi sono pari al 6,8 dei 12.531 tamponi eseguiti, di cui 6.844 antigenici. Degli 852 nuovi casi, gli asintomatici sono 353 (41,4%). I casi sono 158 di screening, 505 contatti di caso, 189 con indagine in corso, 13 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 50 in ambito scolastico e 789 tra la popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 323.042, di cui 26.130 Alessandria, 15.445 Asti, 9.979 Biella, 45.755 Cuneo, 25.039 Novara, 173.020 Torino, 12.188 Vercelli, 11.697 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.395 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitariesi. I restanti 2.384 sono ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Intestino al posto del polmone, una bimba operata a Torino. Per la piccola di 17 mesi intervento e trapianto, colpi… - Ansa_Piemonte : Covid: in Piemonte 852 positivi, +36 ricoverati e 18 morti. Oltre 32mila attualmente positivi, 1.799 i guariti #ANSA - solops : Coronavirus COVID-19 Piemonte, i dati del 6 aprile 2021: +852 nuovi casi, 18 decessi - Zipnews : 'Covid Piemonte: 852 nuovi contagi, 18 decessi, +5 in terapia intensiva' #zipnews - zazoomblog : Covid Piemonte oggi 852 contagi e 18 morti: bollettino 6 aprile - #Covid #Piemonte #contagi #morti: -