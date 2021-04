Cambiamenti climatici, un nuovo modello per prevedere le frane in Campania (Di martedì 6 aprile 2021) Messo a punto un modello che permette di prevedere con un certo profilo di accuratezza il rischio che si manifesti una frana in Campania. A metterlo a punto uno studio della Fondazione CMCC – Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti climatici – Exploring ERA5 reanalysis potentialities for supporting landslide investigations: a test case from Campania Region (Southern Italy) che individua le potenzialità della quinta generazione di modelli atmosferici (noti come dataset di reanalisi ERA5) sviluppate dallo European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, nel migliorare le prestazioni dei sistemi di allertamento rapido utilizzati, ad esempio, dalla Protezione Civile. Diversi versanti campani sono ricoperti di strati di terreno vulcanico, frutto delle eruzioni susseguitesi nei millenni. ... Leggi su ildenaro (Di martedì 6 aprile 2021) Messo a punto unche permette dicon un certo profilo di accuratezza il rischio che si manifesti una frana in. A metterlo a punto uno studio della Fondazione CMCC – Centro Euro-Mediterraneo sui– Exploring ERA5 reanalysis potentialities for supporting landslide investigations: a test case fromRegion (Southern Italy) che individua le potenzialità della quinta generazione di modelli atmosferici (noti come dataset di reanalisi ERA5) sviluppate dallo European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, nel migliorare le prestazioni dei sistemi di allertamento rapido utilizzati, ad esempio, dalla Protezione Civile. Diversi versanti campani sono ricoperti di strati di terreno vulcanico, frutto delle eruzioni susseguitesi nei millenni. ...

