Botta e risposta sui social tra i ristoratori e Alberto?Di Lorenzo (Di mercoledì 7 aprile 2021) di Monica De Santis Botta e risposta su Facebook tra alcuni ristoratori e Alberto?Di?Lorenzo, l’ex dirigente comunale. Tutto nasce da un post di Vincenzo Penna, che pubblicando una foto della pagina del nostro quotidiano dove era stata pubblicata una sua intervista, scrive: “Non giudicateci male. Vogliamo solo lavorare e dar da mangiare alle nostre famiglie e alle famiglie dei nostri dipendenti, che lo stato ha ripagato a singhiozzo con meno del 50% della cassa integrazione. Rispetteremo i clienti con le norme anticovid”. A questo post arriva il commento di?Di Lorenzo che scrive: “Si, ok..ma la solidarietà gratis non serve a niente. Arriveranno le forze dell’ordine e ti commineranno una sanzione che probabilmente non riuscirai a pagare e andrà sempre peggio. Se questo gruppo è una comunità, e lo è, ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 7 aprile 2021) di Monica De Santissu Facebook tra alcunie Alberto?Di?, l’ex dirigente comunale. Tutto nasce da un post di Vincenzo Penna, che pubblicando una foto della pagina del nostro quotidiano dove era stata pubblicata una sua intervista, scrive: “Non giudicateci male. Vogliamo solo lavorare e dar da mangiare alle nostre famiglie e alle famiglie dei nostri dipendenti, che lo stato ha ripagato a singhiozzo con meno del 50% della cassa integrazione. Rispetteremo i clienti con le norme anticovid”. A questo post arriva il commento di?Diche scrive: “Si, ok..ma la solidarietà gratis non serve a niente. Arriveranno le forze dell’ordine e ti commineranno una sanzione che probabilmente non riuscirai a pagare e andrà sempre peggio. Se questo gruppo è una comunità, e lo è, ...

