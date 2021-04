AstraZeneca | Ema | «Su eventuali legami vaccino-trombosi la revisione è in corso Domani o giovedì l' esito»

Advertising

HuffPostItalia : Nuovi dubbi Ema su AstraZeneca. Un nesso con le trombosi c'è - TgLa7 : #AstraZeneca: oggi riunione Aifa-ministero su indicazioni uso. Si attende pronuncia Ema su eventuale correlazione trombosi rare - fattoquotidiano : Astrazeneca, Cavaleri (Ema): “C’è un nesso tra vaccino e trombosi rare. Valutare se i benefici restano superiori ai… - Qoso12 : RT @mastrobradipo: il nesso c'è, anche secondo l'ema #astrazeneca #trombosi - BasicLifeSupp : Vaccino AstraZeneca di nuovo nel ciclone. Il Prac di Ema in riunione plenaria fino a venerdì. Ma già oggi si è parl… -

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca Ema

"Siamo in stretto contatto con l'Agenzia europea del farmaco () sulla valutazione della farmacovigilanza del vaccino di. La valutazione è attesa per mercoledì". Così la commissaria Ue alla Salute, Stella Kyriakides, su Twitter. .... per una trombosi dopo aver ricevuto qualche settimana il vaccino di. Il Comitato per la sicurezza di, la settimana scorsa aveva annunciato che 'sulla base di tutti i dati attualmente ...E' possibile, per maggiore precauzione, che l'Agenzia europea dei medicinali Ema indichi che per una determinata categoria è meglio non utilizzare il vaccino anti-Covid di AstraZeneca". Il rapporto ri ...commentando le nuove considerazioni di Ema sul farmaco di AstraZeneca. L’11 marzo, qualche giorno prima che governo e Aifa decidessero di sospendere temporaneamente il vaccino, Rasi avvertì: “Stiamo ...