Perché acquistare vaccini quando si può produrre? (di F. Traù)

(di Fabrizio Traù, dirigente presso il Centro Studi Confindustria e Professore di Economia Industriale alla Luiss)

Nonostante le migliori intenzioni, e l'impeccabile scelta di affrontare la gestione della campagna vaccinale in modo coordinato e solidale, la soluzione partorita in ambito europeo per acquisire le dosi di vaccino necessarie sta rivelando limiti evidenti, che rischiano di pregiudicare i risultati dell'intero processo. Il punto, a parere di chi scrive, è meno negli aspetti tecnici che in quelli (in senso lato) politici, e ha a che vedere con l'impostazione logica del meccanismo attraverso cui si è scelto di attivare l'offerta. Il fatto più eclatante, tanto da risultare inspiegabile agli occhi di molti tra gli stessi scienziati, è costituito dalla totale assenza fin dall'inizio di un progetto di produzione dei vaccini su licenza: assenza ...

