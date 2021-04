Orban e riaperture | Della Vedova ironizza su Salvini | ' Deve evitare la trance agonistica'

Advertising

AndreaMarano11 : RT @globalistIT: Già c'è la pandemia, tocca sopportare anche le fughe in avanti del nostro estremista di destra fan di Trump #Orban #Salvin… - globalistIT : Già c'è la pandemia, tocca sopportare anche le fughe in avanti del nostro estremista di destra fan di Trump #Orban… - lucatoscoromano : #Draghi è un incapace sui #vaccini MENTE agli italiani vuole fare 500mila dosi al giorno che non ha #zonarossa &C… - Italo_Giusto : #salvini chiede riaperture a casaccio, poi cala la testa a #Draghi e alla scienza, ma il giorno dopo raglia di nuov… - infoitinterno : Conte riorganizza il M5s, Salvini vola da Orban. Ma sulle riaperture sale la tensione -

Ultime Notizie dalla rete : Orban riaperture

Globalist.it

Ha stufato veramente tutti e anche i colleghi di questa insolita maggioranza se ne sono accorti. "Vedo Salvini che è in trance agonistica: prima va da, poi torna in Italia e attacca per la delega sulle droghe la ministra Dadone, rea di aver detto che è a favore della legalizzazione, poi rilancia sulle aperture senza guardare i dati: io penso ...Ha stufato veramente tutti e anche i colleghi di questa insolita maggioranza se ne sono accorti. "Vedo Salvini che è in trance agonistica: prima va da, poi torna in Italia e attacca per la delega sulle droghe la ministra Dadone, rea di aver detto che è a favore della legalizzazione, poi rilancia sulle aperture senza guardare i dati: io penso ...Ha stufato veramente tutti e anche i colleghi di questa insolita maggioranza se ne sono accorti. "Vedo Salvini che è in trance agonistica: prima va da Orban, poi torna in Italia e attacca per la ...Ha stufato veramente tutti e anche i colleghi di questa insolita maggioranza se ne sono accorti. "Vedo Salvini che è in trance agonistica: prima va da Orban, poi torna in Italia e attacca per la ...