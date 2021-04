Napoli, contatti continui con l’agente di Schouten: i dettagli (Di lunedì 5 aprile 2021) Il centrocampista olandese del Bologna Jerdy Schouten rappresenta un obiettivo sensibile di mercato per il Napoli. I dettagli Secondo quanto riferito da CalcioNapoli24, il centrocampista olandese del Bologna Jerdy Schouten rappresenta un obiettivo sensibile di mercato per il Napoli. Ad oggi ci sono stati contatti frequenti tra Giuntoli e l’entourage del giocatore. Il Napoli è disposto a raddoppiargli l’attuale ingaggio (500mila euro). Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 aprile 2021) Il centrocampista olandese del Bologna Jerdyrappresenta un obiettivo sensibile di mercato per il. ISecondo quanto riferito da Calcio24, il centrocampista olandese del Bologna Jerdyrappresenta un obiettivo sensibile di mercato per il. Ad oggi ci sono statifrequenti tra Giuntoli e l’entourage del giocatore. Ilè disposto a raddoppiargli l’attuale ingaggio (500mila euro). Leggi su Calcionews24.com

