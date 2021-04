Marche, Pasquetta con il sole ma con temperature rigide. Guarda le previsioni della tua città (Di lunedì 5 aprile 2021) ANCONA - Pasquetta con il sole, ma con temperature particolarmente rigide. A conferma di una tendenza evidenziata dai meteorologi e cioé che il 2021 sia più freddo rispetto al 2020. Per quanto ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 5 aprile 2021) ANCONA -con il, ma conparticolarmente. A conferma di una tendenza evidenziata dai meteorologi e cioé che il 2021 sia più freddo rispetto al 2020. Per quanto ...

Advertising

rassegnagram : È il #5aprile! E quindi? * #Pasquetta, senza gite, tutti in rosso * Ma per #Veneto, #Marche, #Trento è almeno l’ul… - Activnews24 : Per il secondo anno l'Italia passerà la #Pasquetta in #zonarossa con restrizioni, controlli e città svuotate, sopra… - vivereurbino : Pasqua e Pasquetta in zona rossa, ecco cosa si può fare oggi e domani - AgenziaFotoSpot : AscoliNotizie24 - Fotospot - METEO MARCHE, CIELI POCO NUVOLOSI PER PASQUA E PASQUETTA - - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Marche in zona arancione dopo Pasquetta -