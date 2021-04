Incidente ex Ilva, Melucci: «Chiediamo di mettere presto fine a questo scempio» (Di lunedì 5 aprile 2021) C’è un post oggi su Facebook di un rappresentante di una sigla sindacale che racconta la trama di una fiction: la storia di una fabbrica che, con cadenza costante, registra esplosioni, incendi, incidenti e stragi mancate per un soffio. Mi raccomando, non condividete! Come dite? Non è la trama di una fiction? Parafrasando le parole dell’ultimo comunicato di ArcelorMittal, dovremmo solo dire che lo Stato italiano riconosce e rispetta la rilevanza economica e sociale dell’industria dell’acciaio, così come di ogni altra forma di sviluppo economico, il che non equivale a consentire qualunque cosa. È ciò che ha ribadito anche il TAR Puglia Sez. Lecce di recente. Perciò, non è banale ormai richiedere la sospensione cautelativa dello stabilimento siderurgico di Taranto, non dell’ordinanza del suo Sindaco, per la perdurante violenza verso la comunità e i suoi lavoratori. Qualcuno a ... Leggi su tarantinitime (Di lunedì 5 aprile 2021) C’è un post oggi su Facebook di un rappresentante di una sigla sindacale che racconta la trama di una fiction: la storia di una fabbrica che, con cadenza costante, registra esplosioni, incendi, incidenti e stragi mancate per un soffio. Mi raccomando, non condividete! Come dite? Non è la trama di una fiction? Parafrasando le parole dell’ultimo comunicato di ArcelorMittal, dovremmo solo dire che lo Stato italiano riconosce e rispetta la rilevanza economica e sociale dell’industria dell’acciaio, così come di ogni altra forma di sviluppo economico, il che non equivale a consentire qualunque cosa. È ciò che ha ribadito anche il TAR Puglia Sez. Lecce di recente. Perciò, non è banale ormai richiedere la sospensione cautelativa dello stabilimento siderurgico di Taranto, non dell’ordinanza del suo Sindaco, per la perdurante violenza verso la comunità e i suoi lavoratori. Qualcuno a ...

Advertising

zazoomblog : Incidente ex Ilva Melucci: «Chiediamo di mettere presto fine a questo scempio» - #Incidente #Melucci: #«Chiediamo - infoitsport : Incidente ex Ilva, Melucci: «Chiediamo di mettere presto fine a questo scempio» - elenaricci1491 : Incidente ex #Ilva, Melucci: «Chiediamo di mettere presto fine a questo scempio» - TarantiniTime : Incidente ex #Ilva, Melucci: «Chiediamo di mettere presto fine a questo scempio» - CatamartMc : Un altro incidente nell'ex Ilva Taranto. -