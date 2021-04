Denise Pipitone, arriva un nuovo importantissimo annuncio (Di lunedì 5 aprile 2021) Il caso Denise Pipitone sta stravolgendo la cronaca degli ultimi giorni ed a tal proposito è arrivato un nuovo importantissimo annuncio L’avvocato Giacomo Frazzitta che assiste Piera Maggio, e quest’ultima, sono molto infastiditi dalla modalità con cui vogliono rivelare l’esito degli esami della ragazza russa che, si pensa, possa essere Denise Pipitone per un’analogia in L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 5 aprile 2021) Il casosta stravolgendo la cronaca degli ultimi giorni ed a tal proposito èto unL’avvocato Giacomo Frazzitta che assiste Piera Maggio, e quest’ultima, sono molto infastiditi dalla modalità con cui vogliono rivelare l’esito degli esami della ragazza russa che, si pensa, possa essereper un’analogia in L'articolo proviene da Inews.it.

