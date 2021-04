Avengers: Endgame: la figlia di Tony Stark augura buon compleanno a Robert Downey Jr. (Di lunedì 5 aprile 2021) Lexi Rabe, figlia di Tony Stark in Avengers: Endgame, ha fatto gli auguri di buon compleanno a Robert Downey Jr. e ha condiviso diverse foto insieme all'attore Lexi Rabe, figlia di Tony Stark/Iron Man in Avengers: Endgame, ha augurato buon compleanno a Robert Downey Jr. attraverso il suo profilo Instagram. La giovane attrice ha anche condiviso due foto insieme al suo papà di set. Proprio ieri, Robert Downey Jr. ha compiuto 56 anni e Lexi Rabe ha deciso di omaggiarlo condividendo due foto insieme a lui su Instagram e facendogli gli ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 5 aprile 2021) Lexi Rabe,diin, ha fatto gli auguri diJr. e ha condiviso diverse foto insieme all'attore Lexi Rabe,di/Iron Man in, hatoJr. attraverso il suo profilo Instagram. La giovane attrice ha anche condiviso due foto insieme al suo papà di set. Proprio ieri,Jr. ha compiuto 56 anni e Lexi Rabe ha deciso di omaggiarlo condividendo due foto insieme a lui su Instagram e facendogli gli ...

Advertising

EnricoMastro23 : Devo smettere di vedere Avengers Endgame, fiumi di lacrime ogni cazzo di volta - TheChadThanos : RT @sweatxmars: ?? spoiler avengers endgame ma se thanos del passato che non ha trovato le gemme va nel futuro e lo uccidono lui non può t… - sweatxmars : ?? spoiler avengers endgame ma se thanos del passato che non ha trovato le gemme va nel futuro e lo uccidono lui n… - vickvstwt : ho appena finito endgame per la seconda volta con la differenza che stavolta ho guardato tutti i film marvel e non… - selenasvoice_ : Domani devo guardare Avengers endgame ?? -