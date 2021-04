Amici 20, Lorella Cuccarini: “Se fossi stata giudice non avrei eliminato Tommaso Stanzani ma…” (Di lunedì 5 aprile 2021) Lorella Cuccarini, insegnante della ventesima edizione di Amici, si è difesa dalle accuse ricevute a seguito dell’eliminazione di Tommaso Stanzani. Il giovane ballerino ha visto concludersi la sua esperienza al talent-show durante la terza puntata del serale. Alla fine della prima manche – persa dal suo team – è infatti finito al ballottaggio contro Sangiovanni e Enula. A schierare i tre allievi sono state le coach della squadra vincitrice: Arisa e Lorella Cuccarini. Le scelte delle maestre hanno posto ai giudici il problema di preferire due allievi a discapito del terzo. Enula, Sangiovanni e Stanzani sono stati tre protagonisti della ventesima edizione del talent di Maria De Filippi. Di fatto, l’eliminazione di Tommaso è ... Leggi su isaechia (Di lunedì 5 aprile 2021), insegnante della ventesima edizione di, si è difesa dalle accuse ricevute a seguito dell’eliminazione di. Il giovane ballerino ha visto concludersi la sua esperienza al talent-show durante la terza puntata del serale. Alla fine della prima manche – persa dal suo team – è infatti finito al ballottaggio contro Sangiovanni e Enula. A schierare i tre allievi sono state le coach della squadra vincitrice: Arisa e. Le scelte delle maestre hanno posto ai giudici il problema di preferire due allievi a discapito del terzo. Enula, Sangiovanni esono stati tre protagonisti della ventesima edizione del talent di Maria De Filippi. Di fatto, l’eliminazione diè ...

