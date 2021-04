All’ex Ilva esplode la «colata continua», tragedia sfiorata (Di lunedì 5 aprile 2021) Erano le 7,30 di ieri mattina quando un forte boato ha scosso il reparto di CCO/2 (colata continua dell’Acciaieria 2) del siderurgico AcerlorMittal Italia di Taranto, a cui è seguito un incendio spento dalla sezione distaccata dei Vigili del Fuoco presente all’interno della fabbrica. L’esplosione che si è verificata in paniera ha causato la fuoriuscita incontrollata di acciaio liquido, ed ha fatto spostare i pulpitini presenti sulla linea, senza per fortuna causare feriti tra i lavoratori presenti nel reparto. «È … continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 5 aprile 2021) Erano le 7,30 di ieri mattina quando un forte boato ha scosso il reparto di CCO/2 (dell’Acciaieria 2) del siderurgico AcerlorMittal Italia di Taranto, a cui è seguito un incendio spento dalla sezione distaccata dei Vigili del Fuoco presente all’interno della fabbrica. L’esplosione che si è verificata in paniera ha causato la fuoriuscita incontrollata di acciaio liquido, ed ha fatto spostare i pulpitini presenti sulla linea, senza per fortuna causare feriti tra i lavoratori presenti nel reparto. «È …L'articolo proviene da il manifesto.

RT @ritadallachiesa: **EX ILVA: USB, 'ESPLOSIONE E INCENDIO IN ACCIAIERIA TARANTO, TRAGEDIA SFIORATA'** = Roma, 5 apr. (Adnkronos) - Un'esp…

RT @ultimenotizie: Un'esplosione e un incendio si sono verificati alle 7.30 all'ArcelorMittal, ex Ilva di #Taranto, in una colata continua…

RT @Tg3web: Esplosione e incendio all'ex Ilva di Taranto, per fortuna senza feriti. I sindacati denunciano la grave assenza di manutenzione…

RT @WordNews_it: Taranto, esplosione all'ex Ilva: «Abbiamo evitato la strage» L'INTERVISTA al sindacalista dell'USB Rizzo: «Noi rappresenti…

