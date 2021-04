Regno Unito, solo dieci decessi causa Covid: è il dato più basso da settembre (Di domenica 4 aprile 2021) L’Europa celebra la seconda Pasqua blindata a causa del virus, ma dalla Gran Bretagna continuano ad arrivare dati positivi, frutto di una campagna vaccinale di massa con 5 milioni di britannici che hanno già ricevuto anche la seconda dose, mentre sono più di 36 milioni le somministrazioni effettuate finora. Ieri in tutto il Regno si sono registrati solo 10 decessi: il minimo storico dal 14 settembre del 2020. I nuovi contagi inoltre sono scesi a 3.423. Questo a fronte anche di altri dati recenti che confermano la morte di sette persone nel Regno Unito a causa di quei casi rari di coaguli di sangue dopo essere state vaccinate con il siero di AstraZeneca. Da specificare, però, che non è finora stato dimostrato alcun nesso causale col ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 aprile 2021) L’Europa celebra la seconda Pasqua blindata adel virus, ma dalla Gran Bretagna continuano ad arrivare dati positivi, frutto di una campagna vaccinale di massa con 5 milioni di britannici che hanno già ricevuto anche la seconda dose, mentre sono più di 36 milioni le somministrazioni effettuate finora. Ieri in tutto ilsi sono registrati10: il minimo storico dal 14del 2020. I nuovi contagi inoltre sono scesi a 3.423. Questo a fronte anche di altri dati recenti che confermano la morte di sette persone neldi quei casi rari di coaguli di sangue dopo essere state vaccinate con il siero di AstraZeneca. Da specificare, però, che non è finora stato dimostrato alcun nessole col ...

