Quando riaprono le palestre e le piscine? Speranze per maggio | le ultime novità

(Di domenica 4 aprile 2021) Il nuovo dpcm del Governo Draghi ripropone tra molti appassionati e praticanti il tema delle aperture di. Un tema molto caro soprattutto alle migliaia di lavoratori e collaboratori del settore sportivo ancora fermi a casa a causa della pandemia. Nelleore si sente parlare di una possibile ripartenza a, ma cosa c’è di vero? Andiamo a scoprirlo insieme. Il fatto che il mese disia oggetto di numerose ipotesi è strettamente collegato al contenuto del nuovo dpcm. Il Governo ha infatti confermato che non ci saranno zone gialle almeno fino alla fine di aprile: una stretta importante, che ha come obiettivo quello di salvaguardare la stagione estiva mentre la campagna vaccinale dovrebbe subire una notevole accelerazione. E’ quindi ovvio chee ...

Advertising

ilmondodellada3 : Ragazze quando riaprono le regioni tutti sotto casa di @RudyZerbi a improvvisare karaoke dalle nostre macchine. Vo… - frequila : @afool4walls ok vengo a milano quando riaprono tutto portami a bere uno spritz ci ubriachiamo - CorriereCitta : Quando riaprono gli stadi di calcio, novità nel Decreto Aprile 2021? Ultime news e indiscrezioni - doggolife : Bon raga quando riaprono i parrucchieri farò una pazzia my poor hair - MassiSodo : @SpiritoDiVinoo Ma quando riaprono i ristoranti tornerà a vendere le rose alle coppie? -

Ultime Notizie dalla rete : Quando riaprono

Money.it

Gli squalila gara in avvio di ripresa con Simy che, sugli sviluppi di un angolo, vince un ... I ragazzi di Cosmi ci credono e trovano il pareggio al 14 della ripresaMessias approfitta ...riapriranno gli Stadi? E' questa la domanda che molti tifosi, o anche semplici appassionati si fanno da mesi ormai. Purtroppo però, al momento, non è possibile dare una risposta certa. Tuttavia,...In tutto questo il governo sta lentamente, e con molta attenzione, pensando di cominciare a riaprire alcune attività ... E sarà una sorta di inizio al ritorno alla normalità. Quando il presidente ...Il piano di Draghi per riaprire l’Italia a fine aprile: zona gialla e tutti a scuola. Il piano di Draghi per riaprire tutto a fine aprile lo racconta oggi Francesco Verderami sul Corriere della Sera.