Qualificazioni Atp Cagliari 2021: match Forti e Viola interrotti per pioggia (Di domenica 4 aprile 2021) interrotti per pioggia le Qualificazioni del torneo Atp di Cagliari 2021. Le condizioni meteo avverse hanno costretto gli organizzatori a sospendere momentaneamente i tre match in corso. Lo slovacco Kovalik si è fermato sul punteggio di 5-3 nel primo set contro il tunisino Jaziri. Ferme al primo set anche le sfide dei due azzurri impegnati: Francesco Forti è sotto 5-4 contro l’austriaco Rodionov, mentre Matteo Viola è sul 5-5 contro lo statunitense Nakashima. Si attendono ora notizie circa il ritorno in campo. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 4 aprile 2021)perledel torneo Atp di. Le condizioni meteo avverse hanno costretto gli organizzatori a sospendere momentaneamente i trein corso. Lo slovacco Kovalik si è fermato sul punteggio di 5-3 nel primo set contro il tunisino Jaziri. Ferme al primo set anche le sfide dei due azzurri impegnati: Francescoè sotto 5-4 contro l’austriaco Rodionov, mentre Matteoè sul 5-5 contro lo statunitense Nakashima. Si attendono ora notizie circa il ritorno in campo. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Tennis Qualificazioni #Atp #Cagliari 2021: interrotti per pioggia i match degli italiani #Forti e #Viola - sportface2016 : #Tennis, qualificazioni #Atp #Cagliari 2021: Andrea #Pellegrino e Jacopo #Berrettini sconfitti in due set - livetennisit : ATP 250 Marbella: Il Main Draw. Al via Fognini e Mager. Nelle qualificazioni al via tre azzurri - OA_Sport : ATP Cagliari 2021: debutto austriaco per Lorenzo Musetti. Sette azzurri in tabellone, in attesa dell'esito delle qu… - marcomazz : RT @Alenize82: Lorenzo #Musetti è entrato di diritto nel main draw del torneo #Atp di #Cagliari. La sua #wildcard finisce dunque nelle mani… -