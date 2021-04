Pasqua tutta in rosso, più di 110 mila controlli: multe da 400 euro a chi prendeva la tintarella (Di domenica 4 aprile 2021) Blitz durante le feste private e sui litorali in azione anche i droni. Sanzionate più di 2.600 persone, chiusi 34 esercizi commerciali Leggi su repubblica (Di domenica 4 aprile 2021) Blitz durante le feste private e sui litorali in azione anche i droni. Sanzionate più di 2.600 persone, chiusi 34 esercizi commerciali

Advertising

MediasetTgcom24 : L'Olanda sospende il vaccino di AstraZeneca per tutti #covid - Antonio_Tajani : Che questo sia per tutta l'Italia un giorno di Rinnovamento, di Gioia e di Rinascita. Buona Pasqua a tutti!… - ItaliaViva : In questo giorno in cui le immagini di festa ancora si mescolano con le immagini della difficile emergenza che stia… - faivince : RT @fai_cisl: Dal Segretario Generale @OnofrioRota e da tutta la Fai Cisl, l'augurio di una #Pasqua di rigenerazione, per tutti. https://t… - SavinoAgostinoo : @capuanogio serena Pasqua a te tutta la relazione -