Pasqua e Pasquetta ai tempi del Covid, spostamenti e regole: visite ai parenti, genitori separati, riti religiosi, sport (Di domenica 4 aprile 2021) Per Pasqua e Pasquetta anche in Umbria - zona arancione - scattano le ferree regole da zona rossa imposte dal Governo nazionale per evitare assembramenti e spostamenti in questi due giorni di vacanze. ... Leggi su perugiatoday (Di domenica 4 aprile 2021) Peranche in Umbria - zona arancione - scattano le ferreeda zona rossa imposte dal Governo nazionale per evitare assembramenti ein questi due giorni di vacanze. ...

SkyTG24 : Pasqua e Pasquetta in zona rossa, ecco l'autocertificazione per spostarsi. IL PDF - sbonaccini : Da Piacenza a Rimini, anche a Pasqua e Pasquetta proseguono le vaccinazioni in tutta la regione. Avanti! - Agenzia_Ansa : A Bologna clown in corsia a Pasqua e Pasquetta per allietare i cittadini nell'attesa dopo il vaccino anti-Covid… - matematico65 : RT @CiaoKarol: Oggi 5 aprile 2021 è il Lunedì dell’Angelo, Pasquetta: scopri cosa significa questo giorno. Storia e curiosità: Il Lunedì de… - Bazar83885777 : Buona Pasqua anzi oramai pasquetta ????#pasqua #Pasqua2021 #pasquetta2021 -