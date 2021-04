Oddworld Soulstorm: svelati i requisiti per la versione PC (Di domenica 4 aprile 2021) A pochissimi giorni dal lancio ufficiale, gli sviluppatori di Oddworld Inhabitants hanno rilasciato i requisiti minimi e raccomandati per la versione PC di Oddworld Soulstorm Considerando che Oddworld: Soulstorm sarà gratis per tutti gli abbonati PlayStation Plus possessori di una PlayStation 5 fino a fine aprile, il titolo parte già bello pimpante ancor prima di essere ufficialmente uscito. Se invece siete possessori PlayStation 4, potete stare comunque tranquilli, perché l’upgrade per la versione current-gen sarà completamente gratuito, come hanno affermato gli sviluppatori qualche mese fa. In attesa della nostra recensione, dal canto nostro, vi abbiamo già ampiamente dettagliato la serie e le curiosità sul titolo di Oddworld ... Leggi su tuttotek (Di domenica 4 aprile 2021) A pochissimi giorni dal lancio ufficiale, gli sviluppatori diInhabitants hanno rilasciato iminimi e raccomandati per laPC diConsiderando chesarà gratis per tutti gli abbonati PlayStation Plus possessori di una PlayStation 5 fino a fine aprile, il titolo parte già bello pimpante ancor prima di essere ufficialmente uscito. Se invece siete possessori PlayStation 4, potete stare comunque tranquilli, perché l’upgrade per lacurrent-gen sarà completamente gratuito, come hanno affermato gli sviluppatori qualche mese fa. In attesa della nostra recensione, dal canto nostro, vi abbiamo già ampiamente dettagliato la serie e le curiosità sul titolo di...

