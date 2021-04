MotoGp | a Doha vince Quartararo davanti a Zarco

(Di domenica 4 aprile 2021) Secondo successo consecutivo per la Yamaha ufficiale a Losail:il GP. Martin, dopo essere partito dalla pole, chiude in terza posizione: è il primo podio della sua carriera in. Il miglior italiano è Bagnaia al 6° posto. Bene l'Aprilia con Aleix Espargaró 10°. Alle sue spalle c'è un ottimo Bastianini 11°. Morbidelli è 12° al traguardo, 16° Rossi. Scintille tra Miller e Mir, carenata al limite in uscita dalla curva 16: nessuna sanzione. ITA Sport Press.

Se dobbiamo indicare un evento che ha segnato la seconda gara stagionale della2021, sicuramente quello è il contatto al giro numero 13 tra Joan Mir (Suzuki) e Jack Miller (Ducati). Lo spagnolo ha tentato il sorpasso in curva 10, l'australiano ha chiuso la porta ed i due ...DIRETTA, GP: DOPPIETTA YAMAHA IN QATAR, ITALIANI IN CRISI In ottica mondiale la doppietta della Yamaha a Losail, circuito che storicamente ha sempre strizzato l'occhio alla Ducati , è ...Secondo successo consecutivo per la Yamaha ufficiale a Losail: Quartararo vince il GP Doha davanti a Zarco. Martin, dopo essere partito dalla pole, chiude in terza posizione: è il primo podio della ...“Ho visto Jack Miller muovere la testa come se mi avesse visto. Io ero largo sul cordolo e poi me lo sono trovato a fianco e ci siamo toccati. Per poco non siamo caduti in pieno rettilineo. Credo che ...