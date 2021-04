Milan, Hauge è l’arma in più per la Champions League: la sua rinascita (Di domenica 4 aprile 2021) Hauge è tornato al gol ieri contro la Sampdoria: il norvegese potrebbe essere un’arma in più per il Milan nella corsa Champions League La stagione di Hauge stava iniziando ad assumere contorni misteriosi e preoccupanti. Dopo un avvio convincente, con gol e belle prestazioni, il norvegese del Milan si è arenato all’improvviso. Il motivo, come spiegato anche da mister Pioli, è da ricercare nella forma fisica del giocatore, affaticato dagli strascichi del precedente campionato con il Bodo Glimt. Dopo mesi di panchine e un mantello dell’invisibilità che ormai cominciava precederlo, ieri è arrivato un segnale di rinascita. Subentrato infatti nella ripresa durante il match contro la Sampdoria, Hauge ha siglato l’importante gol del pareggio con un bel ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 aprile 2021)è tornato al gol ieri contro la Sampdoria: il norvegese potrebbe essere un’arma in più per ilnella corsaLa stagione distava iniziando ad assumere contorni misteriosi e preoccupanti. Dopo un avvio convincente, con gol e belle prestazioni, il norvegese delsi è arenato all’improvviso. Il motivo, come spiegato anche da mister Pioli, è da ricercare nella forma fisica del giocatore, affaticato dagli strascichi del precedente campionato con il Bodo Glimt. Dopo mesi di panchine e un mantello dell’invisibilità che ormai cominciava precederlo, ieri è arrivato un segnale di. Subentrato infatti nella ripresa durante il match contro la Sampdoria,ha siglato l’importante gol del pareggio con un bel ...

