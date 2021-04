L’Isola dei famosi | il Divino Otelma denuncia il programma per diffamazione

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 4 aprile 2021) Il gioco dedei2021 è partito da poco e già riscuote successo in termini di ascolti, ma l’ultima puntata del reality ha scatenato l’ira del, tanto che quest’ultimo fa sapere che intendere il format per “”. L’occasione della rivelazione è un post condiviso in rete, in cui il Mago annuncia che procederà per le vie legali controper un filmato mandato in onda alla nuova puntata del reality honduregno. La clip “incriminata” parla di un “malocchio” che l’ex naufrago sensitivo avrebbe lanciato ai danni dei nuovi naufraghi del gioco di Canale 5, per essersi infortunato in passato durante il suo percorso intrapreso nel gioco made in Honduras. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio la battaglia legale in ...