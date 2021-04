Juventus | che confusione | Rabiot stava entrando in campo con la maglia di Frabotta

(Di domenica 4 aprile 2021) Incredibile quanto accaduto nella sfida di Serie A tra Torino e. In casa bianconera c'è vera. Vedere per credere cosa avviene in panchina al momento dell'ingresso indi Adrien. Il siparietto è stato notato da pochi, tanto che solo qualche fan ha potuto scriverlo sui social.Siamo nei minuti finali della gara, quando Andrea Pirlo, mister bianconero, decide di inserire il centrocampista francese. Fin qui nulla di particolare, se non fosse che il giocatore aveva indossato lasbagliata.fermato con ladicaption id="attachment 1116943" align="alignnone" width="904"(getty images)/captionAl momento della sostuzione,era ...

Fino ad arrivare al golha suggellato il grande inizio bianconero: è il 13', Chiesa si incunea in area curvando le spalle in un'andaturagli è caratteristica, va via di prepotenza anche a... ...Non hai capitomestiere è questo e l'allenare una squadra importante come la'. 'Non tutti possono allenarla. Devi avere personalità. Avevano aspettative superiori e sarebbe gravissimo ...Per la Juventus non sarà una Pasqua felice dopo il pareggio contro il Torino che ha spento i sogni scudetto e complicato la rincorsa Champions. Sono entrambe quarte dopo l’Atalanta e chi perderà quest ...La scintilla tra il tecnico toscano e lo spogliatoio non è mai scattata e probabilmente anche per questo la scelta del successore è ricaduta su un uomo Juventus, qualcuno che conosce bene l'ambiente e ...