Italia in lutto, era stata vaccinata con AstraZeneca: è morta a 32 anni (Di domenica 4 aprile 2021) Un altro caso, un altro dramma. È morta l'insegnante di 32 anni ricoverata all'ospedale San Martino di Genova dopo una emorragia cerebrale. La donna era stata vaccinata il 22 marzo con AstraZeneca. Oggi, domenica 4 aprile, l'ospedale ha comunicato che «è iniziata alle 9.44 l'osservazione di 6 ore per la conferma di stato di morte cerebrale per la paziente di 32 anni ricoverata presso la nostra Rianimazione». Ieri lo stesso istituto aveva segnalato il caso «di quadro trombotico ed emorragico cerebrale riferito a una insegnante di 32 anni vaccinata presso la Asl di residenza in Liguria con vaccino AstraZeneca il 22 marzo e con esordio sintomatologico dal 2 aprile». La direzione del Policlinico aveva ha attivato le previste ... Leggi su howtodofor (Di domenica 4 aprile 2021) Un altro caso, un altro dramma. Èl'insegnante di 32ricoverata all'ospedale San Martino di Genova dopo una emorragia cerebrale. La donna erail 22 marzo con. Oggi, domenica 4 aprile, l'ospedale ha comunicato che «è iniziata alle 9.44 l'osservazione di 6 ore per la conferma di stato di morte cerebrale per la paziente di 32ricoverata presso la nostra Rianimazione». Ieri lo stesso istituto aveva segnalato il caso «di quadro trombotico ed emorragico cerebrale riferito a una insegnante di 32presso la Asl di residenza in Liguria con vaccinoil 22 marzo e con esordio sintomatologico dal 2 aprile». La direzione del Policlinico aveva ha attivato le previste ...

Advertising

Artlandis : RT @tartaro7: È morto a Trieste Riccardo Goruppi. Era un #partigiano e apparteneva alla comunità slovena in Italia. Fu arrestato nel '44, a… - Mar07297503 : @Katrosh2 @Agenzia_Ansa Meno occasioni meno probabilita' .Li in quei luoghi non c'è da fidarsi ,meno che qui.Divert… - lippopercivale : RT @tartaro7: È morto a Trieste Riccardo Goruppi. Era un #partigiano e apparteneva alla comunità slovena in Italia. Fu arrestato nel '44, a… - pvsassone : RT @tartaro7: È morto a Trieste Riccardo Goruppi. Era un #partigiano e apparteneva alla comunità slovena in Italia. Fu arrestato nel '44, a… - semplicesai : Lutto a Cesa. L'avv. Antonio Oliva, portato via da Covid19. Il ricordo del sindaco Guida - Day Italia News -