Infortunio David Luiz | il difensore si è operato al ginocchio

Questa mattina David Luiz è stato sottoposto ad un piccolo intervento al ginocchio destro: il comunicato dell'Arsenal David Luiz si è sottoposto ad un piccolo intervento al ginocchio destro. Il comunicato dell'Arsenal. La procedura ha avuto successo e David è tornato a casa in riabilitazione.Potrà tornare al supporto quotidiano e al recupero con la nostra equipe medica presso il centro di formazione nei prossimi giorni. David dovrebbe tornare in piena forma e disponibile per la selezione nelle prossime settimane.

