Denise Pipitone, i casi più eclatanti in cui sembrava fosse lei (Di domenica 4 aprile 2021) Da giorni il caso di Denise Pipitone è ritornato alla luce dopo la segnalazione della ragazza russa. Ennesima illusione o è proprio lei? In televisione non si parla d’altro. Ogni… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 4 aprile 2021) Da giorni il caso diè ritornato alla luce dopo la segnalazione della ragazza russa. Ennesima illusione o è proprio lei? In televisione non si parla d’altro. Ogni… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

repubblica : Caso Denise Pipitone, martedì faccia a faccia in tv con la ragazza russa - MediasetTgcom24 : Denise Pipitone, martedì il 'faccia a faccia' tra l'avvocato di Piera Maggio e la ragazza russa #denisepipitone… - domenicalive : A #DomenicaLive le ultimissime sul caso Denise Pipitone - jozebeIe : Qui lo dico e qui lo confermo. Per me Olesya Rostova è Denise Pipitone. - needtoniall : RT @piramidessa: Ma a voi non fa rabbrividire questa cosa che sveleranno il gruppo sanguigno della presunta Denise Pipitone in diretta come… -