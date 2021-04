“Ben-Hur”, quando un kolossal fece il record di Oscar (Di domenica 4 aprile 2021) Benvenuti nell’universo cinematografico di Movie Award. Oggi è Pasqua perciò non poteva mancare uno speciale pasquale. Ecco perchè faremo un viaggio tra Italia e Stati Uniti per parlare di un film di genere peplum. In particolare vogliamo parlarvi di un kolossal che con i suoi 11 Oscar ha detenuto il record di statuette vinte fino all’arrivo di “Titanic”. Abbiamo deciso di dedicare questa puntata pasquale a “Ben-Hur” di William Wyler Riguardando “Ben-Hur” si pensa subito all‘epoca d’oro di Cinecittà. Proprio nei famosi stabilimenti cinematografici romani venne girato questo kolossal che entrò di diritto nella storia del cinema. Con i suoi 300 set cinematografici, le 8000 comparse e le scenografie monumentali “Ben-Hur” ha letteralmente conquistato il mondo ottenendo il record di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 4 aprile 2021) Benvenuti nell’universo cinematografico di Movie Award. Oggi è Pasqua perciò non poteva mancare uno speciale pasquale. Ecco perchè faremo un viaggio tra Italia e Stati Uniti per parlare di un film di genere peplum. In particolare vogliamo parlarvi di unche con i suoi 11ha detenuto ildi statuette vinte fino all’arrivo di “Titanic”. Abbiamo deciso di dedicare questa puntata pasquale a “Ben-Hur” di William Wyler Riguardando “Ben-Hur” si pensa subito all‘epoca d’oro di Cinecittà. Proprio nei famosi stabilimenti cinematografici romani venne girato questoche entrò di diritto nella storia del cinema. Con i suoi 300 set cinematografici, le 8000 comparse e le scenografie monumentali “Ben-Hur” ha letteralmente conquistato il mondo ottenendo ildi ...

playblogtv : #AscoltiTv PRIME TIME Rete4 Ben Hur totalizza 954.000 spettatori con il 5.1% di share. Su @La7tv Eden – Speciale… - Cine_hunters : Buona Pasqua Il nostro #articolo su Ben-Hur: - eclipsedlunatic : Live cronaca: ampia discussione su come han filmato la corsa di ben hur. Predomina il team anche se morivano chissene - WalterKowalsky1 : @Signorasinasce Ma li sai i nomi dei 4 cavalli arabi di ben hur? - RenatoRanieri : Chi ha visto per la trecentesima volta Ben Hur e commosso per la guarigione di Miriam e Tirzah, alzi la mano. #Pasqua2021 -