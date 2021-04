Una serata tra amici, Ben Hur o F.B.I? La tv del 3 aprile (Di sabato 3 aprile 2021) Per la prima serata in tv, sabato 3 aprile su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Una serata tra amici”. Una serata speciale per festeggiare un protagonista della storia dello spettacolo italiano: Christian De Sica. Su Canale5 alle 21.25 verrà proposta una nuova puntata di “amici” di Maria De Filippi. Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm F.B.I”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Amore folle”: durante una Quinceañera, festa molto sentita in molte comunità latino-americane, un uomo armato irrompe in un locale messicano, fa fuoco ed uccide la festeggiata e sua madre… Su RaiTre alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Città segrete”. Corrado Augias conduce gli spettatori alla scoperta di Palermo. La7 alle 21.15 trasmetterà “Speciale Eden – Missione Pianeta”, condotto da ... Leggi su bergamonews (Di sabato 3 aprile 2021) Per la primain tv, sabato 3su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Unatra”. Unaspeciale per festeggiare un protagonista della storia dello spettacolo italiano: Christian De Sica. Su Canale5 alle 21.25 verrà proposta una nuova puntata di “” di Maria De Filippi. Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm F.B.I”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Amore folle”: durante una Quinceañera, festa molto sentita in molte comunità latino-americane, un uomo armato irrompe in un locale messicano, fa fuoco ed uccide la festeggiata e sua madre… Su RaiTre alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Città segrete”. Corrado Augias conduce gli spettatori alla scoperta di Palermo. La7 alle 21.15 trasmetterà “Speciale Eden – Missione Pianeta”, condotto da ...

