Tornano gelo e neve a bassa quota! Ecco dove (Di sabato 3 aprile 2021) Dall'ESTATE all'INVERNO in pochi giorni: . Condizioni meteo estreme per l'Italia, che nel giro di pochi giorni passerà dal caldo estivo al freddo invernale. Il cambio di rotta è già visibile in questo weekend di Pasqua, Tornano gelo e neve a bassa quota! Segnato da condizioni meteo

