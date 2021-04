Tommaso Stanzani in lacrime dopo l’eliminazione: Arisa fa una proposta (Di sabato 3 aprile 2021) Tommaso Stanzani eliminato da Amici 20 Serata intensa ad Amici 20. Siamo infatti nel pieno della terza puntata del Serale e poco fa abbiamo appreso il nome del primo eliminato. Inaspettatamente, tra lo stupore generale del pubblico e del web, a tornare a casa è stato Tommaso Stanzani, allievo di Alessandra Celentano. Proprio la squadra L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 3 aprile 2021)eliminato da Amici 20 Serata intensa ad Amici 20. Siamo infatti nel pieno della terza puntata del Serale e poco fa abbiamo appreso il nome del primo eliminato. Inaspettatamente, tra lo stupore generale del pubblico e del web, a tornare a casa è stato, allievo di Alessandra Celentano. Proprio la squadra L'articolo proviene da Novella 2000.

