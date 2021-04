Sassuolo-Roma, Raspadori in gol per il 2-2 (VIDEO) (Di sabato 3 aprile 2021) Con la fascia da capitano al braccio, Raspadori non perdona e firma il gol del 2-2 nel finale di Sassuolo-Roma. Sugli sviluppi di un’azione offensiva di Oddei, Raspadori si è inserito tra Karsdorp e Cristante e ha siglato la rete del pareggio neroverde. Grave l’errore di posizionamento di Pellegrini ad inizio manovra ma anche quello in marcatura di Cristante che lascia passare un pallone velenoso che diventa letale. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 3 aprile 2021) Con la fascia da capitano al braccio,non perdona e firma il gol del 2-2 nel finale di. Sugli sviluppi di un’azione offensiva di Oddei,si è inserito tra Karsdorp e Cristante e ha siglato la rete del pareggio neroverde. Grave l’errore di posizionamento di Pellegrini ad inizio manovra ma anche quello in marcatura di Cristante che lascia passare un pallone velenoso che diventa letale. SportFace.

